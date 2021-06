Le PSG est encore un club jeune. Les Rouge & Bleu ont fêté leur 50 ans l’été dernier. Malgré ce jeune âge, le club de la capitale est le club le plus titré de France et a déjà beaucoup de moments marquants. Des grands moments qui seront affichés sur les grilles de l’Hôtel de Ville. À partir de demain et jusqu’au 21 juin, “Parisiennes et Parisiens pourront revivre les grands moments de joie et d’émotion qui ont fait la légende du Paris Saint-Germain à travers une exposition photographique inédite et exceptionnelle“, indique le PSG dans son communiqué. En tout, 22 clichés seront exposés sur les grilles de la mairie de Paris.

Une exposition que justifie Jean-Martial Ribes, Directeur de la communication du PSG. “Le Paris Saint-Germain est à sa place, au cœur de Paris, pour cette exposition. Depuis 50 ans sur les terrains de sport comme en dehors, le Paris Saint-Germain agit pour sa communauté et s’inspire de ses richesses artistiques et culturelles pour faire rayonner la ville dans le monde entier.“

Le communiqué du PSG

Dans le cadre des célébrations de ses 50 ans, le Paris Saint-Germain s’associe à la Ville de Paris et propose une rétrospective en images de l’histoire du club de la capitale sur les grilles de l’Hôtel de Ville. À partir de ce mardi 1er juin et jusqu’au lundi 21 juin, Parisiennes et Parisiens pourront revivre les grands moments de joie et d’émotion qui ont fait la légende du Paris Saint-Germain à travers une exposition photographique inédite et exceptionnelle. 22 clichés retracent les 50 ans de la folle histoire du Paris Saint-Germain : de sa création et sa montée en première division jusqu’au parcours prodigieux lors des phases finales de la Ligue des Champions 2019-2020, en passant par ses joueurs mythiques comme Rai, Zlatan Ibrahimovic ou encore Ronaldinho. L’exceptionnelle progression de son équipe féminine, comme l’engagement solidaire de la Fondation Paris Saint-Germain, sont également mis à l’honneur. Les photographies, parfois méconnues du grand public, ont été sélectionnées pour l’occasion par Michel Kollar, l’historien du club. Réalisées en grande partie par Christian Gavelle, photographe officiel du Paris Saint-Germain, elles plongent le spectateur dans l’univers du Paris Saint-Germain et mettent en lumière son irrésistible ascension depuis un demi-siècle en France et sur la scène internationale.