Une fan zone à Saint-Germain-en-Laye pour la finale PSG / Arsenal

Le 30 mai, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. S’il n’y aura pas de fan zone dans Paris, il y en aura bien une au Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG retrouve la finale de la Ligue des champions pour la deuxième saison de suite. Le 30 mai, les Parisiens tenteront de s’offrir une deuxième Champions League de suite contre Arsenal. Pour ce choc, il y aura 17 200 chanceux qui seront dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest. Comme la saison dernière, le PSG propose de regarder la finale au sein du Parc des Princes. Une fan zone dans Paris avait été envisagée mais la préfecture de police de Paris a refusé cette dernière en raison de nombreux évènements qui se déroulent à Paris le 30 mai.

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Un écran géant placé au sein du Camp des Loges

Pour les supporters du PSG qui n’auront pas la chance d’être à Budapest ou au Parc des Princes, il y aura bien une possibilité de voir cette finale de la Ligue des champions dans une fan zone. En effet, Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, a expliqué sur ses réseaux sociaux qu’il allait diffuser la rencontre entre le PSG et Arsenal au Camp des Loges, ancien centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Sur sa publication, le maire indique : « Parce que c’est ici que tout a commencé. Et parce qu’ici, rien ne s’est jamais vraiment arrêté. Le PSG fait partie de l’histoire de Saint-Germain-en-Laye, de notre mémoire collective. Ici, au Camp des Loges, des générations de joueurs ont grandi, rêvé, travaillé, des milliers de supporters ont vu naître un club devenu immense. C’est pourquoi nous vous invitons à vivre ensemble la retransmission en plein air de la finale de la Ligue des champions. » Les entrées seront libres et les portes ouvriront à partir de 15h30. La saison dernière, Saint-Germain-en-Laye avait déjà diffusé la finale entre le PSG et l’Inter Milan (5-0).