Une fan zone au stade Charléty pour PSG / Inter Milan ?

Le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions dans neuf jours. La mairie de Paris aimerait organiser une fan zone au Stade Charlety.

Dans neuf jours, le PSG sera sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich pour y défier l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Pour les supporters qui n’ont pas eu la chance d’avoir des billets pour la rencontre, le PSG a officialisé la diffusion de la finale au Parc des Princes. Le club de la capitale a ouvert la billetterie pour cet évènement. De son côté, la mairie de Paris aimerait organiser une fan zone dans un endroit clos.

La préfecture de Paris pas favorable à une fan zone en plein air

Et selon L’Equipe, la mairie de Paris envisagerait de la faire au Stade Charléty. Demain matin, les préparatifs sécuritaires en marge de la finale de Ligue des champions opposant le PSG à l’Inter Milan, le 31 mai , seront au menu d’une réunion présidée par Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur. Le quotidien sportif explique que la mairie de Paris travaille toujours sur la possibilité d’ouvrir une fan zone en accès libre pour diffuser la rencontre. Pierre Rabadan, l’adjoint au sport de la mairie de Paris, s’en est entretenu mercredi avec le préfet de police de Paris (PP), Laurent Nunez, qui est défavorable à une telle initiative en milieu ouvert. Mais une équation reste difficile à résoudre : même avec l’appui de la police municipale et d’agents de sécurité privée, l’encadrement de plusieurs milliers de spectateurs et de supporters ne pourra se faire sans un apport supplémentaire de forces de l’ordre. Or, le dispositif de sécurité exceptionnel en préparation va mobiliser un grand nombre d’effectifs, qui seront déjà répartis sur la « plaque » parisienne et notamment dans le secteur névralgique des Champs-Élysées. Pierre Rabadan, indique : « On attend les décisions qui seront prises après la réunion au ministère de l’Intérieur » pour prendre une décision.