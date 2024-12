Ce lundi soir avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France depuis le Parc des Princes. Et le PSG connaît son adversaire pour son entrée en lice.

Recordman de la compétition (15 titres) et tenant du titre, le PSG a regardé avec attention le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France ce lundi soir depuis le Parc des Princes. Avec la présence de Javier Pastore pour présenter le trophée, le club de la capitale connaît son adversaire. Ce tirage au sort, effectué par la Parisienne Griedge Mbock et le Parisien Elohim Prandi, est marqué par l’entrée en lice des 18 clubs de Ligue 1.

Le PSG se déplacera sur la pelouse du RC Lens

La FFF a décidé de répartir les différentes équipes en trois groupes. Ainsi, les Rouge & Bleu pouvaient tomber sur 21 équipes dont cinq de Ligue 1 (RC Lens, Angers SCO, Stade Brestois, Stade Rennais et Le Havre). Et le PSG est tombé sur du lourd avec un déplacement sur la pelouse des Sang & Or. Cette rencontre aura lieu le week-end du 21-22 décembre pour clôturer l’année 2024.

Les affiches des 32es de finale de Coupe de France

Groupe A FC Sochaux Montbéliard (N1) / Clermont Foot 63 (L2) USC Corte (N3) / OGC Nice (L1) FC Espaly (N3) / Dijon FCO (N1) AS Cannes (N2) / Grenoble F38 (L2) Goal FC (N2) / FC Annecy (L2) FC Bourgoin Jallieu (N3) / FC Martigues (L2) Haut Lyonnais (N3) / Toulouse FC (L1) Union Saint-Jean FC (R1) / AS Monaco (L1) AS Saint-Etienne (L1) / Olympique de Marseille (L1) Le Puy Football 43 Auvergne (N2) / Montpellier HSC (L1)



Groupe B ESTAC Troyes (L2) / FC Metz (L2) FC Rouen 1899 (N1) / LOSC Lille (L1) FCSR Haguenau (N2) / US Boulogne Côte d’Opale (N1) ASS Still Mutzig (R1) / Stade de Reims (L1) AJ Auxerre (L1) / USL Dunkerque (L2) ES Thaon (N3) / Amiens SC (L2) Racing Club de Calais (N3) / RC Strasbourg Alsace (L1) Drancy JA (N3) / FC Nantes (L1) Entente Feignies Aulnoye FC (N2) / Olympique Lyonnais (L1) SC Bastia (L2) / RC Saint-Joseph (R1, club martiniquais) US Thionville Lusitanos (N2) / Valenciennes FC (N1)