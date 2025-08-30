Une grosse offre de Premier League venue pour Kang-in Lee

Si le PSG ne veut pas spécialement se séparer de Kang-in Lee, une grosse offre pourrait le faire changer d’avis. Et cette grosse pourrait venir de Nottingham Forest.

Lee Kang-in est un joueur sur lequel Luis Enrique compte. L’international sud-coréen est l’un des joueurs de la rotation du coach du PSG. Malgré cela, l’ancien de Majorque souhaiterait obtenir plus de temps de jeu et ne serait pas contre quitter le PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Même s’il aimerait le conserver, le champion d’Europe ne s’opposera pas à son départ s’il reçoit une offre digne de ce nom. Et cette dernière pourrait arriver d’un club de Premier League.

Le PSG a refusé une offre de Nottingham Forest

En effet, selon les informations de L’Equipe, Nottingham Forest aurait formulé ces derniers jours une offre estimée à 30 millions d’euros, avec des bonus pouvant atteindre 30 millions d’euros supplémentaires au PSG. Mais Paris a refusé la proposition et n’a pas ouvert la porte aux négociations. Les dirigeants anglais sont prêts à rehausser leur offre si leurs homologues parisiens venaient à changer d’avis. Fulham, l’AC Milan et Naples sont également intéressés, conclut le quotidien sportif.