Une influence de la CDM des clubs sur le mercato du PSG ?

Actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas encore bougé sur le mercato. La compétition pourrait-elle avoir une influence sur son mercato ?

Même s’il a réalisé une saison 2024-2025 historique, le PSG devrait apporter quelques modifications dans son effectif. Actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, le club de la capitale, même s’il travaille dessus, n’a pas encore été actif sur le mercato. RMC Sport se demande si cette compétition pourrait avoir une influence sur le futur mercato des Rouge & Bleu.

La Coupe du monde des clubs ne change rien aux prévisions faites sur le mercato par Luis Campos

« Samedi 28 juin, 12h10 heure de Géorgie, à l’université de Kennesaw, au nord d’Atlanta. Avant le début de l’entraînement parisien, Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi s’isolent sur un banc. Pendant cette discussion, le coach parisien se dit préoccupé par la chaleur, mais aussi par la mauvaise qualité des terrains. Mais un échange s’entame sur la cohésion du groupe. Le technicien se dit pleinement satisfait de son équipe, plus que jamais soudée », indique le média sportif. En coulisses, de nouveaux liens se créent entre les joueurs, et la direction parisienne n’entend pas casser cette dynamique lors du marché des transferts cet été. Pour l’heure, la première édition de cette compétition organisée par la Fifa ne change rien aux prévisions faites sur le mercato par Luis Campos. Elle a même conforté le conseiller sportif dans la majorité de ses choix, explique RMC Sport.

A voir aussi : CdM des Clubs : Comment Nasser Al-Khelaïfi a vécu PSG / Inter Miami

Une arrivée au milieu seulement s’il y a un départ

En défense, Illia Zabarnyi reste la priorité du PSG. Mais les négociations avec Bournemouth prennent du temps alors que le club anglais refuse de brader son international ukrainien. Le club anglais aimerait récupérer 70 millions d’euros. Après une première offre de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, le PSG aurait fait une dernière offre de 60 millions d’euros selon RMC Sport. Aucune des deux parties n’est pressée, mais elles sont confiantes quant à une issue positive dans ce dossier même si le PSG a d’autres options. Illia Zabarnyi, lui, souhaite venir à Paris. Le joueur s’est d’ailleurs déjà mis d’accord avec le PSG. Pour le recrutement d’un latéral, la question se pose même si ce n’est pas la tendance. Au milieu de terrain, il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ, avance RMC Sport. « Le gros chantier côté PSG reste aujourd’hui au niveau des ventes. Mais cela dépend encore aujourd’hui des demandes de départ de certains joueurs avec une bonne proposition financière. En perte de temps de jeu ces derniers mois, la question se pose pour Kang-In Lee, mais aussi Gonçalo Ramos. Si un transfert est acté dans ce secteur offensif, il sera comblé par l’arrivée d’un joueur polyvalent et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Un profil identique à celui de Désiré Doué, ou encore Khvicha Kvaratskhelia. » En ce qui concerne l’international portugais, en coulisses, la direction parisienne maintient sa confiance à l’international portugais. Les doutes viennent plutôt aujourd’hui du numéro 9 parisien, qui peut ne pas être satisfait du temps de jeu qui lui est accordé. Il y a très peu de « turnover » à son poste, alors qu’Ousmane Dembélé s’est totalement adapté à ce rôle. Suivent Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia pour seulement deux postes. Gonçalo Ramos arrive loin derrière dans cette hiérarchie et il pourrait avoir des envies d’ailleurs. Le club ne le retiendra pas s’il y a une bonne offre, conclut RMC Sport.