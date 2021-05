Cette saison est vraiment particulière en raison de la pandémie du Coronavirus. Les équipes masculine et féminine du PSG n’ont pas été épargnées par les cas de Covid ces derniers mois. Et ce samedi, les Féminines du PSG nous font savoir qu’après les tests effectués hier, une joueuse et un membre du staff – dont les noms n’ont pas été dévoilés – ont été testés positifs. “Ces deux personnes sont actuellement à l’isolement et sont soumises au protocole sanitaire approprié.” La joueuse manquera donc le déplacement au Havre demain après-midi (17h30) dans le cadre de la 20e journée de la D1 Arkema.