Une journée décisive pour les droits TV de la Ligue 1

Ce dimanche, le conseil d’administration de la Ligue doit trancher pour les droits TV de la Ligue 1. Et beIN SPORTS a fait son entrée en jeu avec une offre pour une affiche par journée.

L’heure du choix est arrivé. Après avoir retardé l’échéance à plusieurs reprises, la Ligue doit désormais trancher pour les droits TV de la période 2024-2029 de Ligue 1. Ce dimanche après-midi, à un peu plus d’un mois de la reprise du championnat (le week-end du 16 août), les présidents de L1 devront prendre une décision lors d’une réunion puis le conseil d’administration de la LFP devra trancher entre les deux propositions : l’offre de 400M€ de DAZN pour huit matches sur neuf ou une chaîne 100% Ligue 1 de la LFP adossé au catalogue de la plateforme Max de Warner Bros Discovery (films, séries, Eurosport). Cette dernière option devrait être commercialisée à 27,99 euros par mois, soit une somme moins élevée que DAZN, dont le tarif de 34 euros mensuel aurait été avancé.

Canal Plus voit d’un bon oeil l’offre de beIN SPORTS

Mais la LFP devra également analyser un autre dossier ce dimanche. En effet, comme le rapporte L’Equipe, beIN SPORTS a fait une offre de 100M€ pour diffuser une affiche par journée (le premier choix ou le deuxième choix en alternance une semaine sur deux, hors top 10). Cette entrée en scène de la chaîne qatari a de quoi ravir Canal Plus, qui a boycotté l’appel d’offres de la Ligue. En effet, comme le rapporte le quotidien sportif, la chaîne cryptée voit le mouvement de beIN SPORTS comme une bonne affaire, si cela est validé. « Canal Plus, qui gère la distribution exclusive de beIN, pourrait ainsi conserver un bout du Championnat de France et proposer un match par journée à ses abonnés au pack sport », précise L’E. Après des mois de chaos total pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1, le dénouement semble enfin proche.