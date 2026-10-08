Fabian Ruiz
Image : PSG.fr

Une légende du football espagnol donnerait le Ballon d’Or à Fabián Ruiz

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 octobre 2026

Le débat autour du Ballon d’Or fait rage. Légende du football espagnol, David Silva a expliqué qu’il donnerait le Ballon d’Or 2026 à Fabián Ruiz. 

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera décerné. Contrairement à d’autres éditions, ce Ballon d’Or 2026 n’a pas un favori qui se détache. Plusieurs joueurs peuvent prétendre à soulever le trophée individuel suprême dans le football. De nombreux observateurs ont donné leur favori et il n’y a pas un nom qui ressort. Certains votent Ousmane Dembélé, d’autres Khvicha Kvaratskhelia ou Lamine Yamal, Harry Kane ou Kylian Mbappé. Pour David Silva, légende du football espagnol, c’est un joueur du PSG qui doit l’emporter, Fabián Ruiz

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« Sur les deux dernières années, c’est celui qui a remporté le plus de trophées »

« Je pense que la réussite collective doit primer sur la réussite individuelle. Je donnerais le Ballon d’Or à Fabián RuizSur les deux dernières années, c’est celui qui a remporté le plus de trophées« , lance le joueur qui a décidé de sortir de sa retraite pour signer dans le club hongkongais du Supreme Sha Tin, dans des propos relayés par L’Equipe

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 octobre 2026

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