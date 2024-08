Une médaille d’or chez les Féminines du PSG

Si le judo a apporté plusieurs médailles au PSG lors de ces Jeux Olympiques de Paris, le football a aussi été récompensé avec trois médailles, dont deux en or.

Lors des Jeux Olympiques de Paris, le PSG a été représenté par une vingtaine de joueurs, joueuses, judokas, judokates et handballeurs. En ce qui concerne le football, les Parisiens ont rapporté trois médailles. Achraf Hakimi a remporté la médaille de bronze avec le Maroc en étrillant l’Égypte avec un magnifique coup franc pour clôturer le score (6-0). De son côté, Arnau Tenas a remporté la médaille d’or après une finale complètement folle contre l’équipe de France (5-3 après prolongation). Le gardien du PSG est passé par tous les états dans cette rencontre avec une boulette sur l’ouverture du score française, plusieurs parades spectaculaires et décisives, et même une passe décisive pour le dernier but espagnol.

Elle succède à trois canadiennes

La section féminine du PSG va, elle aussi, accueillir une médaillée d’or olympique. Hier, au Parc des Princes, les États-Unis de Korbin Albert affrontaient le Brésil de la légende Marta en finale des Jeux Olympiques de Paris. Titulaire au milieu de terrain, la joueuse du PSG a joué l’intégralité de la rencontre. Elle a participé à la victoire des Américaines grâce à un but de Swanson un peu avant l’heure de jeu. Avec ce succès, les USA s’offrent pour la cinquième fois de leur histoire les Jeux Olympiques après 1996, 2004, 2008 et 2012. Les États-Unis succèdent au Canada, qui avait remporté la médaille d’or en 2021 à Tokyo avec trois joueuses du PSG à l’époque, Stéphanie Labbé, Ashley Lawrence et Jordyn Huitema.