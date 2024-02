Une minute de silence au Parc en la mémoire d’Artur Jorge

Jeudi, Artur Jorge est décédé à l’âge de 78 ans. Ce dimanche, une minute de silence sera observée avant la rencontre entre le PSG et Rennes au Parc des Princes.

Entraîneur du PSG entre 1991 et 1994, puis quelques mois lors de la saison 1998-1999, Artur Jorge est décédé jeudi à l’âge de 78 ans. Avec le club de la capitale, il a remporté deux titres, la Coupe de France en 1993 et le championnat de France en 1994. Il a également écrit quelques belles histoires européennes de l’histoire des Rouge & Bleu, avec notamment le mythique PSG / Real Madrid avec la tête salvatrice de Casque d’Or Antoine Kombouaré. Ce dimanche, en marge de la rencontre entre le PSG et Rennes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le club de la capitale a décidé de rendre hommage au coach portugais.

A voir aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Artur Jorge

Michel Denisot présent au Parc des Princes

Comme le rapporte L’Equipe, les dirigeants du PSG ont invité Michel Denisot, son président à Paris lors de son premier passage, Denis Troch, son adjoint lors de ses passages sur le banc des Rouge & Bleu et d’anciens joueurs qui ont évolué au PSG sous ses ordres. Un clip vidéo, dans lequel s’exprimeront certains de ceux qui ont côtoyé Artur Jorge, sera diffusé sur les écrans géants du Parc des Princes, avance le quotidien sportif qui conclut en indiquant qu’une minute de silence sera observée avant le coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et Rennes.