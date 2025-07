Une minute de silence observée à l’entraînement en hommage à Diogo Jota et André Silva

Le monde du football est en deuil ce jeudi 3 juillet 2025 après les décès de l’attaquant de Liverpool, Diogo Jota, et son frère, André Silva, dans un accident de la route.

La nouvelle est tombée tôt ce matin. L’attaquant de Liverpool, Diogo Jota, ainsi que son frère et footballeur évoluant en D2 portugaise (Penafiel), André Silva, ont trouvé la mort dans un accident de la route. Depuis, les hommages ne cessent dans la planète football.

Le groupe parisien a appris la nouvelle au petit-déjeuner

Lors de l’entraînement du jour à Atlanta, les Parisiens ont débuté la séance par une minute de silence pour honorer la mémoire de Diogo Jota et André Silva. Les champions d’Europe se sont réunis au centre du terrain pour rendre hommage. « Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à leur famille et à leurs proches », indique le PSG via son compte X. Le groupe et le staff étaient présents avec le visage marqué, précise RMC Sport. L’effectif parisien a appris le décès des deux footballeurs ce matin lors du petit-déjeuner à l’hôtel. « Le milieu de terrain Vitinha était en proche d’André Silva, le frère de Diogo Jota, avec lequel il a joué dans les catégories de jeunes à Porto », précise RMC. Les joueurs parisiens ont également rendu hommage aux deux joueurs via leurs réseaux sociaux.

L’entraînement a débuté par une minute de silence pour honorer la mémoire de Diogo Jota et André Silva.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à leur famille et à leurs proches. pic.twitter.com/T3DTcw3o6s — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 3, 2025