Une mise à l’écart temporaire pour Ousmane Dembélé ?

Ça a été la bombe de la matinée. Luis Enrique a décidé d’écarter Ousmane Dembélé pour le match du PSG contre Arsenal en Ligue des champions. Une mise à l’écart qui pourrait ne pas durer.

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une rencontre que ne jouera pas Ousmane Dembélé. Performant depuis le début de la saison (4 buts et 3 passes décisives en sept matches), il a été écarté par Luis Enrique pour cette rencontre. Présent en conférence de presse, le coach espagnol a justifié son choix. « Si quelqu’un ne respecte pas les obligations envers l’équipe ou n’est pas prêt dans une semaine aussi importante…. Je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions. Par conséquent, je l’ai mis à l’écart. »

A voir aussi : Luis Enrique répond fermement sur le cas Ousmane Dembélé

Une brouille pas si anodine ?

Selon L’Equipe, cette mise à l’écart du numéro 10 PSG devrait être de courte durée. L’international français devrait réintégrer le groupe très rapidement. « Même s’il a tenu à minimiser l’affaire, cette brouille entre les deux hommes n’est pas si anodine. Luis Enrique ne devrait pas en tenir rigueur très longtemps à son joueur, mais ces désaccords sont arrivés après plusieurs semaines où la tension a pu monter par moment côté français », indique le quotidien sportif. La saison dernière, Ousmane Dembélé s’était déjà plein, en privé, de certaines séances jugées pas assez intenses à son goût avant des rencontres importantes. Des critiques revenues jusqu’aux oreilles de Luis Enrique, avance L’Equipe. « Il y a deux semaines, face à Gérone pour la première journée de Ligue des champions (1-0), le Français avait eu du mal à cacher sa déception après son remplacement à la 92e minute. Le joueur et son entraîneur avaient échangé sur la pelouse du Parc des Princes avant d’en reparler en privé. Certaines séances vidéo collectives n’auraient pas non plus été bien prises par l’ancien Barcelonais, d’où, peut-être, une remise en question après la rencontre face à Rennes. »