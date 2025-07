Une nouvelle approche tactique bénéfique pour Donnarumma

Depuis le début de l’année 2025, Gianluigi Donnarumma enchaîne les performances de très haut niveau. Une modification d’approche tactique de Luis Enrique a permis au gardien du PSG de retrouver son vrai niveau, selon un entraîneur des gardiens de Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma a réalisé une deuxième partie de saison XXL. Le gardien italien a sauvé à plusieurs reprises le PSG avec des arrêts de grande classe. C’est l’un des artisans de la victoire finale de la Ligue des champions du club de la capitale. Selon un entraîneur des gardiens de Ligue 1, qui a voulu rester anonyme, Luis Enrique a modifié son approche tactique afin de permettre à l’international italien de se concentrer sur l’aspect défensif de son poste. « Depuis sa réadaptation, avec un concept beaucoup plus défensif de son rôle, ça se voit », explique l’entraîneur des gardiens pour RMC Sport.

« Aujourd’hui, Donnarumma a retrouvé confiance »

« Ça se voit dans ses arrêts évidemment, et dès le match retour Liverpool–PSG en huitième de finale de Ligue des champions, c’est évident. Il fait des parades décisives, plus deux tirs au but arrêtés. Contre Aston Villa, il y a aussi deux arrêts décisifs. Le PSG travaille différemment par rapport à Gianluigi. À la base, Luis Enrique voulait un gardien capable de relancer au pied sous pression. Mais il n’en est pas capable. Même en voulant le développer sur cet aspect-là, c’était trop compliqué. Il n’a pas l’aisance avec son corps, un peu comme Thibault Courtois sauf que le Belge sait jouer simple quand Donnarumma veut faire trop compliqué », poursuit l’entraîneur des gardiens de Ligue 1. « Aujourd’hui, Donnarumma a retrouvé confiance, ça saute aux yeux, et il a la reconnaissance de ses pairs, de ses coéquipiers. Il peut relancer court parfois, mais il n’accepte plus de subir un pressing pour faire le décalage. Il va mettre des ballons mi-long, pour aller chercher Hakimi et Nuno Mendes la plupart du temps. » Donnarumma peut se concentrer sur ce rôle défensif grâce à la puissance de feu du Paris Saint-Germain, conclut l’entraîneur des gardiens.