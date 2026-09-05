Joao neves
Image : psg.fr

Une nouvelle barre symbolique pour Joao Neves avec le PSG

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet5 septembre 2026

Titulaire face à Monaco ce vendredi soir (1-2, troisième journée de Ligue 1), Joao Neves a passé un nouveau cap avec le club de la capitale.

Le Parc des Princes a été le lieu de plusieurs évènements ce vendredi. Le Paris Saint-Germain a profité de sa première sortie de sa saison devant son public pour présenter ses nouvelles recrues et officialiser une vague de prolongations. Parmi elles, celle de Joao Neves qui a étendu son contrat jusqu’en 2031. De quoi se projeter sur la durée avec le club de la capitale.

Joao neves passe un nouveau cap avec le PSG

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Malheureusement pour lui, cette bonne nouvelle a été entachée par une défaite contre l’AS Monaco. Malgré une nette domination, les Rouge et Bleu n’ont eu d’autres choix que de s’incliner 1-2. De son côté, Joao Neves, titulaire dans l’entrejeu, a également franchi une barre symbolique depuis son arrivée au PSG. Celle des 100 matchs disputés sous la tunique rouge et bleu.

En 100 matchs, Joao Neves aura inscrit 14 buts et offert 14 passes décisives. Mais surtout, l’ancien lisboète a déjà remporté dix trophées avec le PSG, dont deux Ligue des Champions et deux Super Coupe.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet5 septembre 2026

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