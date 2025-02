Une nouvelle piste pour le possible futur stade du PSG

En conflit avec la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes, le PSG a plusieurs pistes pour se construire son propre stade. Ris-Orangis se montre bouillant à ce sujet.

Pour poursuivre son extension, le PSG aimerait devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait acheter le Parc des Princes. Mais la mairie de Paris et sa maire, Anne Hidalgo, ne veulent pas entendre parler d’une vente. Dans ce cas-là, les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un emplacement pour la création de son possible futur stade. Depuis de très nombreuses semaines, les candidats pour accueillir la possible future enceinte des Rouge & Bleu se font très nombreux. Le dernier en date, la ville de Ris-Orangis au sud de Paris. Cette dernière voudrait installer le PSG sur le site de l’hippodrome de la ville, comme le rapporte RMC Sport. Dans son dossier, la ville explique que « le foncier proposé est localisé à 25 km des portes de Paris, à l’entrée nord de l’agglomération Grand Paris Sud. » La totalité du site représente 97 hectares, cessibles au PSG, pour un stade qui pourrait avoir une jauge entre 60.000 et 90.000 places.

A voir aussi : PSG : Le nouveau stade, le projet de la prochaine décennie ?

« L’ensemble de ces atouts rares en Île-de-France permettent au Paris Saint-Germain de penser, sans entrave, son développement pour les 50 prochaines années »

La ville a même réalisé des études pour la réalisation du projet. 2030 serait un délai raisonnable pour la réalisation du stade et des différents équipements. Le site de l’hippodrome, bien qu’à bonne distance des premières habitations, est situé dans une zone urbaine dense et toujours en développement. Il bénéficie aussi d’un environnement naturel qualitatif : un bois de 250 hectares en lisière, la Seine toute proche, il est aussi directement connecté à la forêt de Sénart (3500 hectares). En outre, le site sera irrigué par un réseau de plusieurs puits de géothermie profonde, producteur d’une énergie propre, renouvelable et compétitive. Cet atout est déterminant pour la décarbonation de l’ambitieux projet imaginé, indique le dossier. « L’ensemble de ces atouts rares en Île-de-France permettent au Paris Saint-Germain de penser, sans entrave, son développement pour les 50 prochaines années. À cette échelle de temps et dans un contexte concurrentiel hors-norme, il faut que le PSG dispose d’un site hors-norme, lui qui sera le seul maître d’ouvrage sur le foncier acquis », conclut le dossier.