Une nouvelle préparation originale pour le PSG

Ce mercredi, le PSG va jouer son premier match de la saison 2026-2027 contre Majorque (21 heures, beIN Sports 1). Les Parisiens ont encore eu une préparation originale.

Dans une semaine tout pile, le PSG va jouer son premier match officiel avec la Supercoupe d’Europe. Ce mercredi, le club de la capitale va disputer le premier de ses deux matches de préparation avec un déplacement à Majorque. Comme la saison dernière, les doubles champions d’Europe ont eu une préparation tronquée. Si, lors de celle de l’exercice 2025-2026, il n’avait eu que treize jours de vacances, une semaine d’entraînement et un peu moins d’un mois entre le dernier match officiel de la saison 2024-2025, la finale de la Coupe du monde des clubs, et le premier de l’exercice 2025-2026, la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, la préparation de la saison 2026-2027 a été marquée par l’absence des joueurs qui ont participé à la Coupe du monde. À une semaine du retour de la compétition, les internationaux français et Fabian Ruiz manquent encore à l’appel.

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Khvicha Kvaratskhelia déjà affuté

Après s’être lancé quasi à l’aveugle en août dernier, Luis Enrique entend cette fois permettre à ses troupes de prendre un minimum de rythme et de repères avant de tenter d’étoffer un peu plus l’armoire à trophées, avance Le Parisien. « Pour leur donner toutes les chances de glaner une deuxième Supercoupe d’Europe consécutive dans une semaine, et d’enchaîner, quatre jours plus tard, avec le Trophée des champions contre Lens, le technicien espagnol a choisi de mettre ses joueurs en situation. Et de leur caler deux matchs amicaux en trois jours, le premier donc ce mercredi face à Majorque et Manchester United. » Un programme alléchant qui ne sera toutefois pas dénué de complexités au moment de composer les onze de départ, les joueurs de l’effectif parisien ayant, en fonction de leur participation à la Coupe du monde aux États-Unis, bénéficié de dates de reprises échelonnées, souligne le quotidien francilien. Si Willian Pacho a fait son retour au Campus de Poissy vendredi, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Marquinhos et Ibrahim Mbaye ont repris que lundi. Un peu court, sans doute, pour espérer les voir faire le voyage ce mercredi aux Baléares, même si, dans le protocole de remise en route qui leur a été confié par le staff parisien, tous ont entamé une préparation individuelle depuis déjà une bonne dizaine de jours, avance Le Parisien. Absent de la Coupe du monde, Khvicha Kvaratskhelia, déjà affûté, fera figure de chef de file dans cette troupe, conclut le quotidien francilien.





