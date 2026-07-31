Une nouvelle prolongation de contrat chez les Féminines du PSG

Afin de rester compétitives dans toutes les compétitions, les Féminines du PSG comptent conserver leurs meilleures joueuses. Elles ont annoncé la prolongation de contrat d’Océane Toussaint.

Après une saison 2025-2026 ratée, les Féminines du PSG veulent repartir de l’avant et continuer à concurrencer l’OL Lyonnes et le Paris FC en championnat, Coupe de France et UEFA Women’s Champions League. Pour cela, elles comptent se renforcer mais également conserver et prolonger ses meilleures joueuses. Ce vendredi après-midi, les Féminines du PSG ont annoncé la prolongation de contrat d’Océane Toussaint.

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« Le PSG représente beaucoup pour moi »

Formée chez les Féminines du PSG, la gardienne (22 ans) arrivait en fin de contrat en juin dernier. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé sa prolongation de contrat de deux ans. Elle est désormais liée avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028. Dans son communiqué, les Féminines du PSG « félicitent Océane pour cette prolongation de contrat et se réjouissent de poursuivre son histoire avec elle pour les saisons à venir. » De son côté, Océane Toussaint, qui a joué un match officiel avec le club de la capitale, contre Thonon Évian Grand Genève FC (3-0) en Coupe de France lors de la saison écoulée, n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure à Paris. « Je suis très heureuse de poursuivre mon aventure avec le Paris Saint-Germain. Ce club représente beaucoup pour moi puisque j’y ai grandi et franchi les étapes les plus importantes de ma jeune carrière. Je suis reconnaissante de la confiance qui m’est accordée et impatiente de continuer à progresser au sein de ce beau projet. »