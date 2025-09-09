Une nouvelle recrue au sein du PSG Handball

Si le PSG Handball a commencé sa saison, il n’en a pas fini avec son mercato. Ce mardi, il a annoncé la signature de Sindre Heldal pour une saison.

Champion de France en titre, le PSG Handball va tenter de conserver son titre tout en essayant d’enfin remporter l’EHF Champions League. Pour cela, le club de la capitale renforce son effectif. Ce mardi, il a annoncé la signature de l’ailier gauche norvégien, Sindre Heldal. Ce dernier arrive en provenance d’Elverum en joker médical de Emil Mellegard, victime d’une rupture des ligaments croisés. Sindre Heldal a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

« Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball est une immense fierté »

Dans le communiqué de l’officialisation de son arrivée, le nouveau joueur du PSG Handball n’a pas caché sa fierté de rejoindre le club de la capitale. « Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball est une immense fierté et une étape importante pour moi. Évoluer dans un club de cette envergure est une opportunité unique, et je suis déterminé à mettre toute mon énergie et mon engagement au service de l’équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs. » Thierry Omeyer, Manager général du PSG Handball s’est aussi réjoui de cette signature. « Nous sommes très heureux d’accueillir Sindre au Paris Saint-Germain Handball. Son arrivée vient renforcer notre aile gauche, et nous sommes convaincus qu’il saura apporter toute son énergie et son efficacité à l’équipe tout au long de la saison. »