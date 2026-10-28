Une offensive du PSG pour Ibrahim Maza cet hiver ?

Avec la blessure grave et l’absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait recruter cet hiver. Et pour cela, il penserait à Ibrahim Maza.

Le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès hier. Il va entamer sa convalescence qui va durer de nombreux mois, lui qui pourrait ne pas rejouer de la saison. Avec cette absence, le PSG pourrait s’offrir un nouveau joueur lors du mercato estival. Selon les informations de Sky Sport Deutschland, le club de la capitale s’intéresserait à Ibrahim Maza.

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Le Bayer Leverkusen aimerait le prolonger

L’international algérien (20 ans) brille avec le Bayer Leverkusen (10 matches toutes compétitions confondues, trois buts et trois passes décisives) et attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Selon le média sportif allemand, le PSG aurait fait savoir à l’entourage d’Ibrahim Maza qu’il s’intéresserait à lui et qu’il suivait de près ses prestations. Sky Sport Deutschland poursuit en indiquant que le PSG envisagerait de s’offrir les services d’Ibrahim Maza lors du mercato hivernal. La publication explique que le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque Manchester City aimerait aussi s’offrir ses services. Sky Sports indique aussi que son club actuel souhaiterait s’assurer de ses services à long terme et travaille sur une prolongation de contrat, lui qui est déjà lié avec l’équipe allemande jusqu’en juin 2030. Mais les négociations dans cette optique prendront du temps et aucun accord n’est imminent, conclut Sky Sports Deutschland.