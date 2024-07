Une offre de 60 millions d’euros du PSG pour Désiré Doué ?

Le dossier Désiré Doué fait l’actualité mercato du PSG quotidiennement ces derniers jours. Alors que le Bayern aurait formulé une nouvelle offre, le PSG pourrait offrir 60 millions d’euros à Rennes.

L’avenir de Désiré Doué pourrait être connu dans les prochains jours. Le milieu offensif de Rennes, qui était dans le viseur de Chelsea, Arsenal ou encore Tottenham, aurait encore deux destinations possibles pour la suite de sa carrière, le Bayern Munich ou le PSG. Les deux clubs ont déjà fait une offre au Stade Rennais, mais n’ont pas encore trouvé d’accord avec le club breton. Plus tôt dans la journée, on expliquait que le club allemand allait faire une deuxième offre. Les montants variaient. D’un côté, on parlait d’une offre de 55 millions d’euros, bonus compris, de l’autre d’une proposition de 40 millions d’euros.

A voir aussi : Insolite : Quand Désiré Doué signe une pancarte qui le réclame au PSG



Le PSG confiant sur le fait de convaincre Doué de signer à paris

Ce mardi soir, Ben Jacobs fait un point sur ce dossier. Et selon le journaliste anglais, le PSG fait pression pour s’offrir les services de Désiré Doué et serait prêt à faire une offre de 60 millions d’euros à Rennes pour tenter de convaincre le club breton de lâcher sa pépite (19 ans). Ben Jacobs confirme aussi une offre du Bayern Munich sans pour autant dévoiler le montant de cette dernière. Ben Jacobs explique aussi que Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, participe aux négociations. Ben Jacobs avance que le PSG compte toujours poursuivre son recrutement de jeunes pépites du football français et qu’il est optimiste dans le fait de convaincre Désiré Doué de choisir le projet PSG pour la suite de sa carrière.