Une offre de 70 M€ pour Hakimi (GDS)

C’est LE feuilleton de ce début de mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Wijnaldum tandis que celle de Donnarumma n’est plus qu’une question de formalité, la piste de l’arrière droit est devenue prioritaire pour le PSG. En balance entre le club de la capitale et Chelsea, la piste Achraf Hakimi semble s’accélérer depuis quelques heures et selon les médias français et transalpins, ce sont les Rouge & Bleu qui ont pris la tête.

En effet dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport évoque une offre de 70 millions d’euros avec bonus du PSG qui pourrait définitivement faire pencher la balance en leur faveur. Si les Blues ne sont “pas du tout décrochés” dans la course à la pépite marocaine, le Paris Saint-Germain aurait ses faveurs car c’est “une ville chère à sa femme pour des raisons professionnelles”. Cette actrice espagnole passe de longs séjours dans la capitale française et la possibilité de garder sa famille proche de lui a véritable un poids dans les négociations.

De plus l’offre parisienne est celle “qui répondrait le mieux aux besoins de cash” de l’Inter.

Dirigeons-nous vers l’épilogue de ce dossier à rebondissement ?! Réponse dans les prochaines heures…