Une parade sur les Champs-Élysées en cas de sacre en C1 ?

Le samedi 31 mai, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions à l’Allianz Arena de Munich. En cas de succès, le PSG aimerait défiler sur les Champs-Élysées.

Après dès débuts difficiles en Ligue des champions, avec une qualification pour les barrages lors de la dernière journée de la phase de ligue, le PSG a surclassé Brest (10-0 au cumulé) à ce stade de la compétition avant d’éliminer Liverpool en huitièmes de finale, Aston Villa en quart et Arsenal en demi-finale. En finale, les Parisiens affronteront l’Inter Milan le 31 mai prochain (21 heures, Canal Plus, M6). Pour leur deuxième finale de C1, après celle perdue contre le Bayern Munich en 2020 (1-0), les Parisiens espéreront cette fois-ci soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Les autorités pas forcément favorables à ça

Si le PSG arrive à battre l’Inter Milan et à remporter sa première Ligue des champions, les dirigeants parisiens aimeraient faire une parade sur les Champs-Élysées le 1er juin. Selon les informations du Parisien, des démarches en ce sens ont même été lancées. Le Paris Saint-Germain doit présenter lundi son plan à la préfecture de police. « Et en cas de victoire d’Ousmane Dembélé et ses partenaires sur l’Inter Milan le samedi 31 mai à l’Allianz Arena de Munich, il souhaite les voir défiler le lendemain après-midi sur les Champs-Élysées. Contacté, le PSG n’a pas souhaité réagir ni confirmer ce projet. » Mais cette solution n’a, pour l’heure, pas les faveurs des autorités. Celles-ci redoutent d’importants débordements la veille sur l’avenue, quelle que soit l’issue de la rencontre en Bavière, encore davantage qu’après la demi-finale retour contre Arsenal. Et rechignent à assurer la sécurité d’un événement d’une telle ampleur quelques heures plus tard, avance le quotidien francilien. « Si les contours du dimanche risquent de faire l’objet d’un désaccord entre le club et la préfecture de police, ceux du samedi soir devraient davantage faire l’unanimité. Comme pressenti, le Paris Saint-Germain souhaite organiser une diffusion de la rencontre sur écran géant au Parc des Princes. » Le club de la capitale devrait faire payer l’accès au stade, où les supporters pourraient ensuite fêter un éventuel sacre européen. Si la municipalité souhaite installer un écran géant en extérieur, la préfecture de police privilégie « des fan-zones dans des lieux fermés, sécurisables et pas sur l’espace public », a insisté jeudi Laurent Nuñez sur CNews, conclut Le Parisien.