Une piste en Espagne pour la doublure de Nuno Mendes ?

Lors du mercato estival, le PSG devrait se renforcer. Il pourrait tenter de recruter un latéral gauche pour être la doublure de Nuno Mendes. Et les dirigeants parisiens auraient une piste en Espagne pour ça.

Le PSG possède très certainement les deux meilleurs latéraux du monde avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes. L’international portugais est l’un des joueurs qui a été le plus utilisé cette saison par Luis Enrique (41 matches toutes compétitions confondues, 2979 minutes de temps de jeu). Avec l’incertitude autour de l’avenir de Lucas Hernandez, le remplaçant attitré de l’ancien du Sporting CP, les dirigeants parisiens souhaiteraient recruter un nouveau latéral gauche pour venir soulager Nuno Mendes. Et selon les informations de AS, le club de la capitale s’intéresserait à Jorge Salinas, jeune latéral gauche de Racing Santander (19 ans).

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Une forte concurrence dans ce dossier

Le quotidien sportif espagnol explique que l’international espagnol U19, qui est l’un des artisans de la montée de Santander en Liga (34 matches toutes compétitions confondues, 31 titularisations, 2656 minutes de temps de jeu, sept passes décisives), possède une clause libératoire de 16 millions d’euros même si son transfert pourrait être ramené à 8 millions d’euros si certaines conditions sont remplies, lui qui est enregistré auprès de la RFEF (fédération espagnole) en tant que contrat jeune, indique AS. Outre le PSG, qui est déjà venu l’observer à plusieurs reprises, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, Bologne, Newcastle et le FC Porto s’intéressent également à lui.