Jorge Salinas

Une piste en Espagne pour la doublure de Nuno Mendes ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

Lors du mercato estival, le PSG devrait se renforcer. Il pourrait tenter de recruter un latéral gauche pour être la doublure de Nuno Mendes. Et les dirigeants parisiens auraient une piste en Espagne pour ça.

Le PSG possède très certainement les deux meilleurs latéraux du monde avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes. L’international portugais est l’un des joueurs qui a été le plus utilisé cette saison par Luis Enrique (41 matches toutes compétitions confondues, 2979 minutes de temps de jeu). Avec l’incertitude autour de l’avenir de Lucas Hernandez, le remplaçant attitré de l’ancien du Sporting CP, les dirigeants parisiens souhaiteraient recruter un nouveau latéral gauche pour venir soulager Nuno Mendes. Et selon les informations de AS, le club de la capitale s’intéresserait à Jorge Salinas, jeune latéral gauche de Racing Santander (19 ans).

Après la victoire en C1, le PSG va relancer son mercato
canalsupporters.com

Une forte concurrence dans ce dossier

Le quotidien sportif espagnol explique que l’international espagnol U19, qui est l’un des artisans de la montée de Santander en Liga (34 matches toutes compétitions confondues, 31 titularisations, 2656 minutes de temps de jeu, sept passes décisives), possède une clause libératoire de 16 millions d’euros même si son transfert pourrait être ramené à 8 millions d’euros si certaines conditions sont remplies, lui qui est enregistré auprès de la RFEF (fédération espagnole) en tant que contrat jeune, indique AS. Outre le PSG, qui est déjà venu l’observer à plusieurs reprises, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, l’Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, Bologne, Newcastle et le FC Porto s’intéressent également à lui.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

Articles similaires

Marquinhos Gabriel

Marquinhos a dévoilé ce qu’il a dit à Gabriel après la finale de la C1

4 juin 2026
Deschamps dembélé

Aucun joueur du PSG titulaire avec la France contre la Côte d’Ivoire ?

4 juin 2026
Yan Diomande

Diomande : « Le PSG est une équipe que j’aime depuis petit »

4 juin 2026
Back 2 Back CS

Le PSG réalise le back to back, Canal Supporters vous repropose une collection historique

4 juin 2026
Bouton retour en haut de la page