Une piste en moins en attaque pour le PSG

À la recherche d’un attaquant pour renforcer son effectif, le PSG scrute le marché et surveillait le joueur du RB Leipzig, Benjamin Sesko, qui ne devrait pas arriver.

Après un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions, le PSG tentera de faire aussi bien la saison prochaine. Mais pour cela, le coach parisien, Luis Enrique, attend un effectif de meilleure qualité. Et avec le départ de Kylian Mbappé, le secteur offensif devra être renforcé. Si la piste prioritaire se nomme Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli), la direction parisienne suit aussi d’autres pistes à la pointe de l’attaque dont Benjamin Sesko.

Pas de départ cet été… et prolongation à venir

Auteur d’une bonne saison avec le RB Leipzig (18 buts et 2 passes décisives), Benjamin Sesko était une des attractions de ce mercato estival. Pisté par de nombreuses écuries anglaises, dont Arsenal, Chelsea, Aston Villa et Manchester United, le joueur était aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain, à la recherche de nouvelles armes offensives. De plus, l’international slovène possédait une clause à hauteur de 65M€. Mais celle-ci sera bientôt caduque. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Benjamin Sesko restera finalement bien du côté de l’Allemagne cet été et ne quittera pas le RB Leipzig. De plus, l’attaquant devrait même prolonger son contrat avec une forte revalorisation salariale. De quoi voir l’avenir pour le 4e de Bundesliga, tandis que le PSG devra jeter son dévolu sur un autre élément pour pallier au départ de Kylian Mbappé.