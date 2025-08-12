Une piste en moins pour Donnarumma en Premier League

Invité à quitter le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma a quelques prétendants en Premier League. Mais, l’international italien ne devrait pas rejoindre Chelsea.

L’histoire commune entre Gianluigi Donnarumma et le PSG doit prendre fin cet été. Acteur majeur de la saison 2024-2025 historique des Rouge & Bleu, le portier parisien connaît désormais une rupture totale avec les champions d’Europe. Entre le recrutement de Lucas Chevalier et un contrat qui se termine dans un an, l’international italien est invité à quitter le club dès cet été. Et la direction parisienne lui a clairement montré la porte de sortie avec son absence dans le groupe pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi.

Aucune discussion active avec Chelsea

Déçu par la tournure des évènements, Gianluigi Donnarumma doit désormais trouver un nouveau point de chute. Et la Premier League semble être la destination idoine pour le portier de 26 ans. Depuis quelques jours, les noms de Manchester United, Manchester City et Chelsea sont évoqués. Mais d’après les informations de Fabrizio Romano, le gardien parisien ne devrait pas rejoindre le club londonien. En effet, Il n’y a pas de discussions actives entre Chelsea et Gianluigi Donnarumma, rapporte le spécialiste du mercato. Il n’est pas une cible des dirigeants des Blues, qui sont satisfaits de leurs gardiens actuels avec Robert Sanchez comme portier titulaire.

