Une piste surprenante pour le PSG pour renforcer son attaque ?

Avec les nombreuses blessures au sein de son effectif, le PSG pourrait recruter cet hiver. Pour renforcer son attaque, il pisterait le jeune Alexey Batrakov.

Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est reconnu pour son talent dans la découverte de pépites du football mondial. Dans tous les clubs dans lesquels il est passé, le dirigeant portugais a recruté des joueurs qui ont ensuite percé dans le monde du football alors qu’il n’était pas connu. Au PSG, il a recruté Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo ou bien encore Matvey Safonov. Selon les informations du média russe Match TV, le PSG s’intéresserait à Alexey Batrakov.

Son agent évoque des contacts avec le PSG

Le jeune attaquant (20 ans) brille avec le Lokomotiv Moscou avec 10 buts et quatre passes décisives en 14 matches de championnat russe. Le média explique que le PSG négocierait actuellement avec le club russe pour tenter de recruter son attaquant. Interrogé par Match TV, son agent a confirmé l’intérêt du PSG. « Cette information est exacte. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens. Alexey est un joueur très intelligent et polyvalent. Il a un objectif précis et travaille pour l’atteindre. Je suis convaincu que si Alexey veut jouer en Europe, il y parviendra. » Match TV conclut en expliquant que le Lokomotiv Moscou aimerait récupérer 23 millions d’euros pour son attaquant.