Une place de titulaire assurée jusqu’à la fin du Mondial pour Doué ?

Depuis le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps alterne les titularisations dans le couloir gauche de l’attaque entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Après sa performance face au Maroc, le numéro 14 du PSG pourrait avoir gagné sa place jusqu’à la fin de la compétition.

Lors de cette Coupe du monde 2026, quand tous les joueurs de l’équipe de France sont tous aptes à jouer, il y a à chaque fois une seule incertitude dans le onze de départ de Didier Deschamps : qui occupera l’aile gauche de l’attaque des Bleus. Depuis le début de la compétition, deux joueurs du PSG se partagent les titularisations : Bradley Barcola et Désiré Doué. Les deux joueurs ont commencé chacun trois rencontres. Celui qui est sur le banc rentre à la place du titulaire systématiquement. En quart de finale contre le Maroc (2-0), c’est l’ancien Rennais qui était titulaire. Il a offert une belle prestation dans son couloir gauche après avoir réalisé une entrée fracassante contre le Paraguay en huitièmes (1-0). L’Equipe se demande si, avec ses deux belles prestations, il s’est offert une place de titulaire jusqu’à la fin de la compétition.

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Sa polyvalence pourrait aider contre l’Espagne

Face à l’Espagne, sur le côté de Lamine Yamal, la discipline défensive sera un critère essentiel. Les deux joueurs du PSG ont prouvé en club avec des styles différents en la matière qu’ils pouvaient assurer une activité efficiente. Mais Doué a peut-être plus de volume sur les courses défensives, analyse le quotidien sportif. Le staff a apprécié sa prestation contre le Maroc. Le latéral espagnol Pedro Porro a, toutes proportions gardées, des ressemblances avec Achraf Hakimi. De ce point de vue, « prolonger » Doué aurait donc du sens. D’autant plus qu’avec son statut de joueur polyvalent et son volume, il pourrait, comme en seconde période face au Maroc, apporter du surnombre dans l’entrejeu face au double pivot espagnol. Si Doué a donc marqué des points sur ces deux derniers matches, l’entrée de Barcola, quoi que peu efficiente (deux actions pas conclues), a été remarquée, conclut L’Equipe.