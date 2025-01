Une porte de départ pas totalement ouverte pour Asensio ?

Si les noms de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont souvent cités pour un départ du PSG cet hiver, Marco Asensio est aussi possiblement sur le départ, même si le PSG ne lui aurait pas totalement ouvert la porte.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Marco Asensio n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Présent dans la rotation depuis le début de la saison, notamment au poste de faux numéro 9, l’international espagnol a disparu des radars lors du mois de décembre, où il n’a joué que onze minutes lors des cinq derniers du PSG. Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient un possible départ pour l’ancien madrilène lors de ce mercato hivernal.

Marco Asensio veut plus de temps de jeu

La Juventus Turin et Aston Villa aimeraient s’offrir ses services lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, Marco Asensio, en plus des Villans, aurait plusieurs offres sur la table. Le numéro 11 parisien, qui n’a joué que 15 matches toutes compétitions confondues, aimerait avoir plus de temps de jeu et pourrait donc quitter le club de la capitale pour tenter de rejouer. Marc Mechenoua conclut en expliquant que le PSG n’a pas clairement ouvert la porte pour un départ de Marco Asensio.