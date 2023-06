Une porte de sortie en Arabie Saoudite pour Neymar ?

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG, Neymar Jr pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Al-Hilal en aurait fait sa nouvelle grande priorité.

Après un début de saison tonitruant qui nous laissait espérer le retour du grand Neymar, les supporters parisiens ont vite déchanté. Une descente aux enfers qui a débuté consécutivement à la conclusion de la dernière Coupe du monde. Touché à la cheville en février dernier et opéré sous les conseils du staff parisien, l’Auriverde pourrait bien ne plus porter la tunique rouge et bleu. Ce serait, du moins, le souhait de la direction du club de la capitale.

Une énorme offre en préparation

En effet, selon diverses sources concordantes, le PSG aurait dans l’idée de se séparer de Neymar durant l’intersaison. Les pistes offensives explorées par Luis Campos sur le marché vont d’ailleurs en ce sens. Le joueur avait, de son côté, exprimé son envie de poursuivre en terre parisienne. Il serait même déterminé à réaliser une grande saison en 2023-2024. Reste que le board francilien ne semble pas vraiment l’entendre de cette oreille. Problème, pour l’heure, à part quelques timides rumeurs l’envoyant à Manchester United, peu de prétendants sont en mesure de réellement se positionner. Ce qui n’est nullement le cas des clubs saoudiens.

À voir aussi : Revue de Presse PSG : Mbappé et les JO, Nasser al-Khelaïfi, mercato…

🚨 Al-Hilal explore un transfert de Neymar ! Une délégation s'est envolée pour Paris ce vendredi. Des contacts existent avec le joueur mais pas encore avec le PSG.

Le club pourrait proposer près de 200M€/an pour Neymar et un transfert de 45M€ 💰🇧🇷



[@JacobsBen] pic.twitter.com/BVHWCXlNyY — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 11, 2023

On a tout le loisir de l’observer depuis plusieurs mois, ces derniers n’hésitent pas à débourser des sommes astronomiques afin d’offrir une vraie visibilité à leur championnat. Karim Benzema est le dernier joueur majeur en date à avoir succomber aux avances saoudiennes. Désormais, après l’échec Lionel Messi, ce serait Neymar qui intéresserait très fortement Al-Hilal, nous expose ce jour CBS Sports. Une information qui trouve un écho positif du côté de RMC dans la foulée. Ainsi, selon le média américain, des émissaires d’Al-Hilal se seraient rendus à Paris vendredi dernier afin de jauger la faisabilité d’une telle transaction. Une offre de salaire estimé à 200 millions d’euros sur deux ans pour le joueur et une indemnité de transfert de 45 millions d’euros pour le PSG seraient notamment en préparation. Pour sa part, Neymar serait plutôt dans l’optique de rester en Europe la saison prochaine.