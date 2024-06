Une possibilité de voir Warren Zaïre-Emery aux JO ?

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, Warren Zaïre-Emery n’a pas encore joué. Le titi du PSG pourrait-il participer aux JO si la France est éliminée par la Belgique ?

Warren Zaïre-Emery a été appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Mais depuis le début de la compétition, le titi du PSG n’a pas eu la chance de fouler la pelouse. Et cela ne devrait pas changer d’ici la fin de la compétition. Après une bonne première partie de saison avec les Rouge & Bleu, il a baissé de régime lors des six premiers mois de l’année 2024. Il n’a pas caché que sa deuxième partie de saison 2023-2024 n’a pas été à la hauteur. S’il a été convoqué pour l’Euro, il figurait aussi dans la première pré-liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais le PSG a fait mis son véto, le club de la capitale ne souhaitant pas que son joueur enchaîne deux compétitions cet été. C’est également le cas pour Bradley Barcola.

Le PSG n’a pas changé d’avis sur le sujet

Ce samedi soir, l’Equipe se demande si le numéro 33 du PSG n’aurait pas une petite chance de pouvoir participer aux Jeux Olympiques au vu de sa gestion par Didier Deschamps. Pour son premier grand tournoi avec la France, Warren Zaïre-Emery est au bout du banc des Bleus, avance le quotidien sportif. « Avec une frustration palpable. Dans son entourage, on repousse vivement toute forme de spleen, avançant que le joueur, « compétiteur », est frustré comme tous les joueurs qui n’ont pas de temps de jeu. » Malgré la situation de son titi, le PSG n’a pas changé d’avis et reste, au nom de la nécessité pour lui d’avoir une coupure mentale et de ne pas enchaîner deux compétitions, sur sa ferme intention de ne pas libérer son jeune talent. « Dans l’entourage de l’équipe de France Espoirs, on fait savoir que Thierry Henry a acté la décision du PSG de ne pas libérer ses joueurs et que l’hypothèse Zaïre Emery n’existe plus. » L’Equipe conclut en expliquant qu’il est trop tôt pour anticiper si une élimination des Bleus lundi face à la Belgique pourrait rebattre les cartes. Il faudrait pour cela que Zaïre-Emery, qui n’a jamais caché publiquement ses envies de JO, se positionne de nouveau clairement.