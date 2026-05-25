Une possible célébration au Champ-de-Mars en cas de sacre du PSG en Ligue des champions

Si le PSG remporte la Ligue des champions face à Arsenal, une célébration pourrait avoir lieu le lendemain au Champ-de-Mars. Mais pour cela, il faudra remplir une condition.

Le PSG est à un match d’écrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du football. En effet, en cas de « back-to-back » en Ligue des champions, le club parisien deviendrait le deuxième club à réussir cet exploit au XXIe siècle après le Real Madrid (de 2016 à 2018). Pour conserver sa couronne européenne, le champion d’Europe en titre devra venir à bout d’Arsenal, récent vainqueur de la Premier League après une longue attente de 22 ans.

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Une condition à remplir pour célébrer au Champ-de-Mars

Cependant, en cas de sacre, la Préfecture de police de Paris a déjà prévenu qu’aucune parade n’aura lieu sur les Champs-Élysées. Mais une possibilité existe : une célébration au Champ-de-Mars. En effet, comme le rapporte RMC Sport, c’est l’option numéro un pour célébrer les joueurs de Luis Enrique en cas de titre. Les Rouge & Bleu « pourraient s’offrir une nouvelle photo historique devant le monument le plus emblématique de France. Cette photo est capitale pour le rayonnement du club à l’international. Comme pour la remontée des Champs, l’année dernière, une jauge devrait être mise en place par les autorités. Toutes ces options ont été discutées lors de réunions préparatoires. »

Cependant, une condition devra être remplie pour envisager ces célébrations au pied de la Tour Eiffel. En effet, il faudra que la soirée de samedi se déroule correctement dans les rues de Paris. « Avant de valider définitivement cette option, les autorités veulent s’assurer que la soirée de samedi se déroulera dans des conditions convenables pour les forces de sécurité. Une célébration sur le Champ-de-Mars nécessite de déployer un dispositif de sécurité conséquent ce qui pourrait bloquer en cas de gros débordement la veille dans les rues de la capitale. » Des agents de sécurité ont déjà reçu des demandes pour cet événement. « La Préfecture de police de Paris a aussi diffusé un arrêté d’interdiction de stationnement et de circulation pour la journée de dimanche dans le secteur du Champ-de-Mars, dans l’optique de l’organisation d’un événement festif. L’arrêté reste flou et n’évoque pas, pour le moment, de parade du PSG. Mais selon nos informations, c’est bien un moment festif qui concerne le sacre du PSG dans le courant de l’après-midi », conclut le média sportif.

Comme la saison passée, le PSG devrait ensuite célébrer son éventuel sacre au Parc des Princes. Enfin, une réception à l’Élysée par Emmanuel Macron pourrait aussi être au programme. Auprès de L’Equipe, le club parisien n’a pas encore voulu trop s’avancer sur ces sujets. « Le club est aujourd’hui pleinement mobilisé sur la préparation des événements organisés le 30 mai, jour de la finale. Aucune décision n’a été prise et aucune annonce n’est prévue, à ce stade, concernant d’éventuelles célébrations après le match. Le cas échéant, les sujets d’organisation seront pleinement coordonnés avec les autorités concernées. »