Une première distinction pour Dembélé avec le Onze d’Or

Ousmane Dembélé a réalisé une saison 2024-2025 XXL avec le PSG, très certainement la meilleure de sa carrière. Il a été récompensé avec le Onze d’Or du meilleur joueur de l’année 2025.

35 buts et 16 passes décisives en 53 matches. C’est le bilan de la saison 2024-2025 d’Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG. En plus de ses meilleures statistiques en carrière, il a garni son palmarès avec une Ligue 1, une Coupe de France, un Trophée des champions et surtout la Ligue des champions. L’international français fait partie des favoris pour le Ballon d’Or.

A voir aussi : Rodri sur le Ballon d’Or 2025 : « Pour les mérites sportifs, peut-être Dembélé ou Vitinha »

« Ça fait plaisir, ça me touche »

En attendant de peut-être soulever la distinction individuelle suprême dans le monde du football, le numéro 10 du PSG a déjà remporté le Onze d’Or du meilleur joueur de l’année 2025. Ce trophée est décerné par les lecteurs du magazine Onze Mondial. C’est la première fois qu’un joueur du PSG remporte ce trophée. L’international français, avec 32,5 % des suffrages, a devancé de peu Lamine Yamal (30%). Le podium est complété par Kylian Mbappé (12,5 %). Achraf Hakimi est au pied du podium (7%). Ousmane Dembélé s’est dit fier de remporter ce trophée. « Ça fait plaisir. Je suis fier, ça prouve que tu as bien travaillé durant toute la saison, et je vais même plus loin, durant toutes ces années, pour remporter des trophées individuels. Ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnus.«

Le classement du Onze d’Or 2025