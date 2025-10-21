Une prolongation avant la fin de l’année pour Pacho ? 

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Willian Pacho est très rapidement devenu un indispensable du onze de Luis Enrique. Il pourrait prolonger son contrat avant la fin de l’année.

Lors du mercato estival 2024, le PSG a fait signer Willian Pacho pour 45 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort. Un dossier qui a très peu fuité et qui en a surpris plus d’un. Certains se questionnaient sur le montant du transfert pour un joueur très peu connu. Mais dès ses premiers pas sur le terrain, le défenseur central a mis tout le monde d’accord. Pour sa première saison dans un grand club européen, Willian Pacho a répondu présent et a été l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de la saison historique des Rouge & Bleu. Même s’il n’est arrivé qu’il y a un an, les dirigeants parisiens veulent déjà prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2029.

Il veut s’inscrire dans la durée avec le PSG

Selon les informations du Parisien, le numéro 51 du PSG dispose d’une proposition pour prolonger d’un an, soit jusqu’en 2030. Les échanges ont démarré il y a plusieurs semaines et se déroulent dans un bon climat avec l’entourage du joueur de 24 ans qui montre l’envie de rallonger l’aventure. A priori, rien ne s’oppose à ce qu’un accord ne soit trouvé rapidement. Les plus optimistes pensent que toutes les parties devraient pouvoir s’entendre avant la fin de l’année, assure le quotidien francilien. « Alors que le PSG a pris l’habitude de revoir les contrats des joueurs lors de leur troisième saison, il déroge à sa règle pour Willian Pacho pour deux motifs essentiels. Luis Campos fait ainsi de ce dossier une priorité en raison, d’abord, d’un salaire dérisoire comparé au statut qui est désormais le sien au sein du groupe. Régulièrement, des rumeurs plus ou moins fantasques l’envoient dans les grosses écuries européennes, comme Liverpool récemment, même si lui s’inscrit dans la durée au PSG. La seconde raison renvoie à la volonté de conserver une valeur sûre du onze de Luis Enrique. En le gardant jusqu’en 2030, au moins, Paris prépare le présent mais aussi l’avenir. Et lui montre d’ores et déjà toute l’attention qu’il lui porte et toute la confiance qu’il place en ses qualités défensives », avance Le Parisien. Ce dernier indique que la période automne − hiver apparaît comme une bonne fenêtre de tir pour renouveler l’engagement de ses meilleurs éléments. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou Kang-in Lee figurent dans ce cadre et feront l’objet d’échanges plus poussés dans les prochaines semaines. Cela devrait s’accélérer, aussi, pour Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye qui sont tous en fin de contrat le 30 juin 2027, conclut le quotidien francilien.