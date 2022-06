Une prolongation de contrat au PSG Handball

Le PSG Handball va voir son effectif beaucoup bouger cet été. Vincent Gérard, Yann Genty, Nedim Remili, Benoît Kounkoud et Mikkel Hansen vont quitter le club alors que plusieurs joueurs doivent venir renforcer les champions de France. Ce mercredi, les Rouge & Bleu ont officialisé la prolongation de contrat de Kamil Syprzak.

Kamil Syprzak prolonge de deux ans

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le pivot polonais de 2m07 a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Depuis son arrivée en 2019, il a remporté trois championnats de France, deux Coupes de France et un Trophée des Champions. En 121 matches sous le maillot du PSG, il a inscrit 505 buts, dont 187 réalisations en Ligue des Champions. Syprzak, qui a été élu dans l’équipe type de la saison de Liqui Moly Starligue, est ravi de poursuivre l’aventure parisienne.

« Cette prolongation est une suite logique pour moi. Le PSG vise l’excellence et cela conforte ma volonté de m’inscrire dans la durée. Pour beaucoup de raisons, je me sens bien dans ce club et dans cette ville, cela me permet de pratiquer actuellement le meilleur handball de ma carrière. J’ai aussi le sentiment d’être capable de passer un cap supplémentaire en restant à Paris et j’en suis très heureux. Je suis certain que je peux encore apporter à l’équipe et à nos supporters lors des prochaines saisons.«