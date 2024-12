Une prolongation de contrat au sein du PSG Handball

L’effectif du PSG Handball va beaucoup bouger l’été prochain. Une chose est sûre, Mathieu Grébille ne fera pas partie des tractations. Il a en effet prolongé jusqu’en juin 2026.

Lors de l’intersaison 2025, le PSG Handball va voir beaucoup de changements à plusieurs étages. Après sept ans, Raúl González va quitter son poste d’entraîneur. Son remplaçant a été annoncé, il s’agit de Stefan Madsen, qui a signé un contrat de deux ans. Certains joueurs vont aussi quitter les Rouge & Bleu et d’autres venir renforcer le champion de France. Le club de la capitale souhaite aussi blinder ses cadres, afin de rester compétitif dans toutes les compétitions.

Lié avec le PSG Handball jusqu’en juin 2026

Et ce jeudi soir, le PSG Handball a annoncé la prolongation de contrat de son ailier gauche (33 ans) d’un an, soit jusqu’en juin 2026, Mathieu Grébille. Arrivé au sein du club de la capitale en 2020, il est devenu l’un des cadres de l’effectif parisien. En quatre ans au PSG, il a remporté quatre titres de champion de France, deux Coupes de France, et un Trophée des champions. Il va donc poursuivre son aventure parisienne pour encore deux ans et essayer d’aider les Rouge & Bleu à remporter l’EHF Champions League, seul trophée qui lui manque.