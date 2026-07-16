Une prolongation de trois ans pour Fabian Ruiz avec le PSG ?

Fabian Ruiz est l’un des cadres du onze de Luis Enrique au PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, il devrait prolonger de trois ans avec le PSG.

Meilleure équipe d’Europe depuis deux ans, le PSG compte conserver ses meilleurs joueurs et apporter quelques touches à son effectif pour continuer à dominer l’Europe. Certains joueurs ont déjà trouvé un accord avec leurs dirigeants pour une prolongation de contrat, comme João Neves, Senny Mayulu ou encore Willian Pacho. Le PSG souhaite attendre pour annoncer ses prolongations, pour faire une annonce collective dans le futur. Fabián Ruiz devrait faire partie des futures prolongations.

Un accord trouvé depuis deux mois

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, l’international espagnol, qui pourrait remporter la Coupe du monde dimanche soir, est un joueur essentiel de l’effectif de Luis Enrique. Le coach espagnol tient au milieu de terrain et veut le conserver dans son équipe. De son côté, le joueur dit bien se sentir à Paris, expliquant qu’il comptait évoquer son avenir à l’issue du Mondial. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le numéro 8 du PSG a trouvé un accord pour sa prolongation depuis deux mois. Il devrait prolonger de trois ans, soit jusqu’en juin 2030, avec une option d’un an supplémentaire. Le journaliste spécialiste du mercato indique également que Willian Pacho a lui aussi prolongé son contrat avec le PSG, lui qui a signé son nouveau contrat en décembre.