Une prolongation en approche pour Lucas Beraldo ?

Même s’il joue peu avec le PSG cette saison, Lucas Beraldo ne souhaite pas quitter Paris. L’international brésilien serait même proche de prolonger.

Lucas Beraldo est arrivé au PSG durant l’hiver 2024. S’il a beaucoup joué lors de sa première demi-saison, le défenseur central brésilien joue beaucoup moins lors de cet exercice 2025-2026. Il n’a en effet participé qu’à douze rencontres toutes compétitions confondues (11 titularisations, 917 minutes de temps de jeu). L’été dernier, des rumeurs d’un départ étaient avancées. Mais le joueur avait démenti, expliquant qu’il se sentait bien à Paris et qu’il voulait poursuivre l’aventure au PSG.

À lire aussi : Lucas Beraldo dément vouloir quitter le PSG

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028

Ce vendredi, L’Equipe évoque le dossier de Lucas Beraldo. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international brésilien devrait très prochainement prolonger son contrat. Le quotidien sportif n’évoque pas la durée de ce nouveau contrat. L’Equipe rappelle qu’il faisait partie ces derniers mois des éléments régulièrement cités pour un éventuel départ. Le quotidien sportif conclut en expliquant que le PSG souhaite toujours prolonger Senny Mayulu et Bradley Barcola.









