Une quête de troisième Ligue des champions pour encore plus rentrer dans l’histoire pour le PSG

La phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 commence aujourd’hui. Double tenant du titre, le PSG vise la passe de trois pour entrer encore dans l’histoire du football.

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG va lancer la défense de sa Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue. Les Parisiens ne s’en cachent pas, ils souhaitent s’offrir une troisième Ligue des champions de suite. Un exploit ultra-rare puisque seulement le Real Madrid (1956-1960 et 2016-2018), l’Ajax Amsterdam (1971-1973) et le Bayern Munich (1974-1976) ont réussi cette prouesse dans l’histoire. Pour se diriger vers cette conquête, le PSG a fait le choix d’une double stabilité, autour de ses titulaires et de son entraîneur. Pour les titulaires, c’est une recette qui fonctionne : en finale, le Real de Zidane avait aligné neuf titulaires de 2016 en 2017, et le même onze en 2018 qu’en 2017. Luis Enrique a titularisé les dix mêmes joueurs de champ dans les deux finales, rappelle L’Equipe. Et cette saison, l’équipe type semble exactement la même.

A lire aussi : Luis Enrique : « Je ne pense pas qu’il y ait une seule équipe en Europe plus motivée que nous »

Le PSG favori à sa succession ?

Il faut évidemment aller au-delà du début de saison ordinaire du PSG, rappeler qu’il a l’habitude de ne pas tout montrer tout de suite, ayant remporté deux fois la C1 en passant par les play-offs, et ne rien changer à la prédiction que toute l’Europe partage : Paris reste le grand favori de la Ligue des champions qui s’ouvre, ce mardi, assure le quotidien sportif. « Ce que l’on voit du football européen, ces derniers mois, n’élargit pas fondamentalement le champ des prétendants, en cette rentrée. La tentation la plus forte consiste à anticiper un duel moderne entre Paris et Arsenal, surtout si les Gunners, après s’être reniés en finale de C1, repassent par le jeu. » Pour les deux autres favoris majeurs, le Bayern et le FC Barcelone, aucune imagination n’est nécessaire, et on a là un quatuor qui se distingue assez nettement du reste du monde, conclut L’Equipe.