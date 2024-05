Une recrue par ligne lors du mercato estival du PSG ?

Le PSG devrait modeler son effectif lors du mercato estival 2024. Le club de la capitale pourrait recruter un joueur par ligne cet été.

Avant la rencontre entre Nice et le PSG mercredi dernier, Luis Enrique avait été questionné sur le futur mercato du club de la capitale. Et le coach espagnol avait alors expliqué : « Il y aura un renfort dans toutes les lignes, c’est un message que j’envoie aux joueurs actuels. Je vais apporter deux joueurs par poste pour lutter. » Le Parisien explique que Luis Campos « travaille à la constitution de l’effectif et distille le même message à ses interlocuteurs, à savoir qu’il y aura un renfort à tous les étages. » Le quotidien francilien explique que le poste de gardien sera « un premier chantier d’ampleur. » Avec le départ de Keylor Navas, les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un gardien numéro 2 capable de concurrencer Gianlugi Donnarumma. Apprécié du staff, Arnau Tenas n’a pas su amener une concurrence suffisamment forte, explique Le Parisien. Un critère essentiel est demandé, qu’il soit à l’aise au pied pour assurer la fonction de libéro voire de premier relanceur de l’équipe.

Pour le milieu, le PSG recherche un profil créatif devant la défense

En défense centrale, le PSG rechercherait un central droitier rapide, technique et habile dans la relance, avance Le Parisien. Plusieurs profils sont observés, dont Leny Yoro, pour lequel des négociations ont été enclenchées l’hiver dernier. Le Lillois serait aussi dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool. « Mais Paris entend jouer sa carte à fond et pense avoir des arguments pour le convaincre. » Le quotidien francilien explique que le LOSC estime sa valeur entre 90 et 100 millions d’euros. Au vu de sa situation contractuelle, Le PSG espère bien faire baisser la note et s’attend à une négociation âpre. Le quotidien francilien estime que le recrutement d’un latéral droit est moins évident, pour l’instant, même si les dirigeants parisiens continuent de regarder les opportunités. Au milieu de terrain, le PSG prépare les retours d’Ayman Kari et de Gabriel Moscardo. Le Parisien explique que le titi, prêté depuis un an et demi à Lorient, est très apprécié par la direction sportive. Le PSG cherche aussi un joueur supplémentaire au profil créatif devant la défense. Un milieu capable à la fois de récupérer et d’orienter le jeu à la manière de Vitinha.

🚨 Xavi Simons ne sera pas vendu cet été… c’est une CERTITUDE !

Le PSG a émis l’envie de le récupérer, mais le joueur aura son mot à dire pour son prochain club. Un nouveau prêt n’est pas exclu ⏳🇳🇱



[Le Parisien] pic.twitter.com/dsfvljcUL3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 21, 2024

Le poste de numéro 9, pas une priorité

Enfin, le PSG cherche un ailier gauche en faux pied. Et dans ce domaine, Khvicha Kvaratskhelia est la priorité. « Le club parisien estime avoir suffisamment de gauchers pour animer les côtés (Asensio, Dembélé, Lee) mais n’a que Bradley Barcola comme pur droitier. » Pour le poste d’attaquant, ce n’est pas une priorité. Même s’ils n’ont pas réalisé une bonne saison, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont encore dans les plans du club de la capitale. Le quotidien francilien conclut en expliquant que « dans le sens des arrivées comme des départs, le club francilien a prévu d’accélérer les échanges après la finale de Coupe de France samedi, les dirigeants ne veulent pas perturber le groupe avant ce rendez-vous capital qui doit permettre de bien finir la saison. »