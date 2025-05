Une réflexion sur son avenir pour Gonçalo Ramos cet été

Seul réel attaquant de pointe de l’effectif du PSG, Gonçalo Ramos joue peu cette saison. L’international portugais va réfléchir à son avenir cet été.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du club de la capitale. Avec le repositionnement à succès d’Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9, l’international portugais joue peu. Même quand le numéro 10 du PSG est absent, Luis Enrique préfère mettre un autre joueur que l’ancien du Benfica lors des grands matches. « Avec 18 buts et 6 passes décisives en 38 matches disputés, toutes compétitions confondues (1589 minutes), l’attaquant aura fait mieux que lors de son premier exercice dans la capitale (40 matches, 14 buts, 1 passe décisive, 1877 minutes). Des statistiques très honorables pour un joueur qui n’a démarré que seize rencontres (1 en Ligue des champions, 12 en Ligue 1, 3 en Coupe de France), victime collatérale de la forme d’Ousmane Dembélé« , indique L’Equipe. Il ne s’est pourtant jamais plaint ouvertement de son statut. Parfaitement intégré, il est apprécié du vestiaire parisien, assure le quotidien sportif.

S’il veut partir, le PSG ne le retiendra pas

Malgré un temps de jeu jugé « décevant » par son entourage, Ramos n’a donc pas baissé les bras. Heureux dans sa vie à Paris, le numéro 9 du PSG ne souhaite pas se laisser parasiter. Mais le cas de Ramos est déjà sur la table des dirigeants du PSG. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a expliqué vouloir faire signer en priorité un défenseur central droitier polyvalent. Le Portugais a ensuite laissé entendre à ses différents interlocuteurs qu’il faudrait des départs avant de recruter, afin de « garder un effectif réduit et laisser de la place à certains jeunes éléments. » Fidèle à une méthodologie visant à entretenir son réseau et ne jamais se fermer de portes, Campos multiplie les pistes, notamment dans le domaine offensif. Une preuve qu’au moins un départ est dans les tuyaux ? Ramos ne sera pas fermé, mais son prix d’achat risque d’être élevé, explique L’Equipe. « Arrivé pour 65 millions d’euros, hors bonus, et sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant ne sera pas disponible pour un montant bien inférieur. Un prêt – avec prise en charge du salaire – avec option d’achat est une possibilité, surtout que Ramos a l’avantage de ne pas avoir des émoluments insurmontables (443 500 € brut mensuels). »

Le PSG discute avec la Juventus au sujet de Kolo Muani

D’ici le début de l’été, le PSG aussi aura plus de visibilité sur son secteur offensif. Des discussions ont déjà été entamées avec la Juventus pour prolonger le prêt de Randal Kolo Muani. Les dirigeants de la Vieille Dame souhaitent, dans un premier temps, conserver le Français pendant la Coupe du monde des clubs, alors que son prêt se termine le 30 juin, en pleine compétition. Le club italien, qui ne devrait pas garder Igor Tudor, son entraîneur, a déjà discuté avec le PSG pour avancer sur les modalités d’un nouveau prêt, plus large, pour la saison prochaine. Paris ne s’est pas montré fermé, à condition d’avoir une option d’achat, payable en 2026, très facilement atteignable, avance L’Equipe. Des clubs de Premier League ont également avancé ces dernières semaines sur le dossier de l’ancien nantais. « En cas de départ de Ramos et de Kolo Muani, Paris ne recrutera pas pour autant d’attaquant axial. Le club de la capitale prévoit plutôt le renfort d’un élément offensif « polyvalent ». Signe, aussi, que le Portugais ne fait pas totalement partie des plans de Luis Enrique« , conclut le quotidien sportif.