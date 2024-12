Ces dernières saisons, le PSG et le FC Barcelone entretenaient une relation très compliquée. Mais le temps est désormais à la réconciliation entre les deux clubs.

Depuis l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions en 2017 (défaite 1-6) et le recrutement de Neymar Jr contre un chèque de 222M€ (la somme de sa clause libératoire), la relation entre le PSG et le FC Barcelone était très tendue. Mais le temps est désormais au changement d’après les dernières informations du quotidien Sport.

Un pacte de non-agression dans le dossier Dani Olmo

En effet, les relations entre les deux directions seraient désormais apaisées, selon le quotidien catalan. Et cela expliquerait notamment le non-intérêt des Rouge & Bleu pour Dani Olmo, dont l’enregistrement en Liga pour la seconde partie de saison se fait attendre. Même si l’international espagnol a pour ambition de rester en Catalogne, sa non-inscription est une aubaine pour de nombreux clubs européens qui aimeraient profiter de cet imbroglio pour s’attacher les services du milieu offensif sans dépenser la moindre indemnité de transfert. Mais, toujours selon Sport, le PSG n’aurait montré aucun signe d’intérêt pour le champion d’Europe 2024 et pour cause, « il existe entre Luis Campos et Deco une sorte de pacte de non-agression non écrit, mais en quelque sorte implicite. » Les deux dirigeants entretiennent de très bons rapports et ont facilité cette nouvelle relation plus saine entre les deux formations.

Autre élément pouvant expliquer cette relation apaisée : la présence de Luis Enrique sur le banc parisien. « Le fait que Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça, soit aujourd’hui en charge du banc de touche du PSG est également un atout. Les Parisiens comprennent que tout mouvement pour Dani Olmo serait une déclaration de guerre injustifiée. D’autant que du côté de la Ciutat Esportiva, les nouvelles sont positives quant à l’enregistrement du jeune joueur avant la limite imposée par la LaLiga », conclut Sport.