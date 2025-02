Une relation fluide entre L.Enrique et les joueurs, Dembélé en patron… le PSG savoure sa forme du moment

En très grande forme en ce début d’année 2025, le PSG savoure sa période faste marquée par une relation fluide entre Luis Enrique et le vestiaire et un Ousmane Dembélé leader.

Le PSG est irrésistible depuis plusieurs semaines. Les Parisiens enchaînent les grosses performances et peuvent rêver plus grand pour la suite de la saison. Et un homme est au centre de cette période faste des Rouge & Bleu : Luis Enrique.

À lire aussi : LdC – Retour en chiffres sur la victoire du PSG face à Brest

Les joueurs se sont appropriés le discours collectif de Luis Enrique

Comme le rapporte RMC Sport, le technicien espagnol a su se remettre en question après la petite tempête traversée à la fin de l’automne. « Il a fluidifié ses relations avec son groupe, après des frictions en novembre, quand les résultats n’étaient pas là (…) l’Espagnol avait même fait amende honorable devant son groupe et a depuis assoupli son management. » Et un choix du coach parisien porte ses fruits : le repositionnement d’Ousmane Dembélé au poste de faux-numéro 9. Avec 22 buts cette saison, dont 15 dans cette année 2025, le numéro 10 du PSG est dans la forme de sa vie. Pourtant, l’international français ne se satisfait pas de ces statistiques et est conscient de pouvoir encore faire mieux. « Son attitude est aussi appréciée: très souriant et jovial, le champion du monde français affiche un visage concentré et ne tire jamais la couverture à lui lors de ses prises de parole médiatiques. Il renvoie toujours vers les passeurs et le groupe », rapporte le média sportif.

De plus, l’équipe est plus soudée que jamais. Avant le coup d’envoi de cette rencontre aller face au Stade Brestois, les titulaires se sont réunis en cercle sur le terrain pour se motiver. Une chose rarement vue ces dernières années. « Les joueurs donnent raison à leur coach et se sont appropriés le discours de Luis Enrique qui n’a cessé de parler d’équipe quand on lui évoquait des individualités. Ses joueurs sont désormais derrière lui et bien conscients que rien n’a été fait, encore, cette saison. » Après le parcours de la saison passée stoppé en demi-finales, le PSG est en mission pour aller le plus loin possible en Ligue des champions. Le président Nasser al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos sont très heureux de la dynamique actuelle.