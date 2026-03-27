Une remise de décoration pour les joueurs du PSG par la Mairie de Paris ?

Élu maire de Paris il y a presque une semaine, Emmanuel Grégoire aimerait réaliser une remise de décoration à l’ensemble de l’équipe du PSG pour la victoire en Champions League.

Dimanche dernier, Emmanuel Grégoire a été élu maire de Paris. L’homme politique est favorable à une vente du Parc des Princes. Après de nombreuses années de frictions en raison du refus d’Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes au PSG, le nouvel élu veut reprendre le contact avec les dirigeants du club de la capitale pour évoquer une possible vente de son antre historique. Après avoir été élu, Emmanuel Grégoire a reçu un appel de félicitations de Nasser al-Khelaïfi. Dans une interview accordée au Parisien, il a évoqué la possibilité de renouer le dialogue avec le PSG et d’organiser une remise de décoration pour la victoire en Ligue des champions.

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« Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes »

« Le président du PSG m’a appelé dès lundi matin et j’étais très heureux de cet appel. Je souhaite lui proposer une remise de décoration à l’ensemble de l’équipe pour la victoire en Champions League et les inviter d’ici l’été. Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes à Paris et ce sera au menu du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril. J’irai probablement au stade pour PSG-Toulouse ou le choc contre Liverpool. »