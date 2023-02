En méforme depuis la reprise post-Coupe du monde, Neymar Jr est au centre des critiques depuis quelques semaines et son avenir à Paris est redevenu un sujet de discussions.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar Jr vit actuellement sa plus longue période dans un même club en professionnel. Cependant, depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en 2017, le Brésilien de 31 ans déçoit. Entre méforme physique et blessure à répétition, l’international auriverde ne donne pas satisfaction pour une recrue achetée à 222M€. Et ces derniers jours, son avenir a été remis en question. Et pour cause, selon les informations du quotidien Le Parisien, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, et le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, se seraient rencontrés à Paris avant le match face au Bayern Munich pour évoquer quelques dossiers dont celui de Neymar. Grand fan du Brésilien, l’homme d’affaire américain aurait tâté le terrain pour une possible venue de l’ancien Barcelonais et n’aurait pas trouvé une volonté farouche de conserver l’attaquant dans le camp parisien

🗣️ | Christophe Galtier :



“Je me suis entretenu avec Neymar, et je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit, dans son jour de repos, de jouer au poker. Je lui ai dit ce que je pensais de la photo qui est sortie… mais ça reste entre lui et moi”#PSGLOSC pic.twitter.com/ofR8jw93ba — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 17, 2023

Neymar de plus en plus ouvert à un départ du PSG ?

Une information confirmée par Foot Mercato, qui rajoute qu’une rencontre a eu lieu entre l’entourage de Neymar et Todd Boehly. « L’occasion pour l’homme fort de Chelsea, véritable fan du joueur, d’exposer le projet du club londonien au clan Neymar et de discuter des contours d’une possible arrivée estivale. » Ils auraient aussi évoqué les deux possibilités pour une venue à Londres dans les mois à venir : soit un transfert soit une résiliation à l’amiable de son contrat avec les Rouge & Bleu. En cas de départ du natif de Mogi das Cruzes, le PSG pourrait se délester d’un joueur « à problème » et surtout soulager sa masse salariale. Après avoir clamé son amour à Paris ces derniers temps, le joueur de 31 ans « n’hésite plus à parler en coulisses d’un possible départ l’été prochain », rapporte FM. Maintenant, reste à savoir si une arrivée à Chelsea est possible dès l’été 2023. « Difficile à dire. Mais les différentes parties y travaillent et y pensent en tout cas », conclut Foot Mercato.