En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi ne connaît pas encore son avenir. Deux possibilités semblent se dessiner dans son esprit, prolonger au PSG ou revenir au FC Barcelone. Une réponse de Joan Laporta, le président des Blaugranas, a enflammé les supporters du Barça.

Alors qu’une prolongation était dans les tuyaux en début d’année 2023, Lionel Messi pourrait quitter le PSG à l’issue de son contrat, le 30 juin. Ces derniers jours, la possibilité de retourner au FC Barcelone a pris de l’ampleur. Le joueur et sa famille aimeraient retourner en Espagne et les dirigeants parisiens ne seraient plus forcément enclins à lui proposer un nouveau contrat. Du côté du club catalan, on évoque la possibilité d’un retour à chaque interview accordée. Hier, un petit mot du président du Barça, Joan Laporta a enflammé les supporters barcelonais.

Un oui qui enflamme la toile

Présent dans les tribunes de Getafe pour le match qui opposait le club de la banlieue madrilène et le FC Barcelone (0-0) hier après-midi, Joan Laporta a été questionné sur la possibilité d’un retour du numéro 30 du PSG au Barça. À la question, « Messi au Barça ? », le président catalan a murmuré un oui. Un petit mot, dévoilé sur les réseaux sociaux par la Cadena Ser, qui a enflammé les supporters du FC Barcelone sur ces mêmes réseaux sociaux.