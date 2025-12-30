Une reprise de l’entraînement pratiquement au complet pour le PSG

Ce mardi après-midi, le PSG retrouvait les terrains d’entraînement après neuf jours de vacances. Luis Enrique a pu compter sur un groupe quasiment au complet.

Le PSG va entamer sa deuxième partie de saison 2025-2026 avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 le 4 janvier. Moins d’une semaine avant ce premier derby parisien, les joueurs du PSG ont repris le chemin du Campus de Poissy ce mardi après-midi après neuf jours de vacances. Comme le rapporte Le Parisien, une rentrée des classes sans fausse note et sans retard. « Aucun Parisien ne manquait donc à l’appel pour cette journée de reprise, si l’on excepte Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye qui disputent actuellement la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc et le Sénégal« , avance le quotidien francilien.

Safonov, Ndjantou et Lee absents de l’entraînement

Les joueurs du PSG ont pu retoucher le ballon et reprendre un peu de rythme après avoir suivi un programme individualisé durant les fêtes afin de s’entretenir physiquement avant un mois de janvier chargé, assure Le Parisien. Luis Enrique a apprécié le bon état d’esprit et le sérieux de ses troupes toujours aussi ambitieuses avant de démarrer l’année 2026. « Comme attendu, le gardien Matvey Safonov (main gauche) et l’attaquant Kang-in Lee (cuisse gauche) n’ont pas pris part à la séance collective et devront encore patienter avant de retrouver les pelouses du Campus PSG. Les deux hommes continuent de se remettre de leurs blessures survenues durant la finale de la Coupe intercontinentale et suivent leur protocole de récupération qui se déroule normalement. Quentin Ndjantou, touché aux ischio-jambiers contre Vendée Fontenay Foot et absent six à huit semaines, est également resté à l’écart du groupe », conclut Le Parisien.