Blessé depuis mars aux ischios-jambier, Nordi Mukiele devra encore patienter avant de reprendre la compétition.

Dans une fin de saison 2022-2023 éprouvante, le PSG avait perdu quatre joueurs pour de nombreux mois : Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Neymar Jr et Nordi Mukiele. Si ces quatre joueurs sont dans leurs temps de passages et récupèrent bien de leur grosse blessure, ils devront encore se montrer patient avant de retrouver la compétition. C’est le cas de Nordi Mukiele. Rarement blessé avant son arrivée au PSG l’été dernier, le Français de 25 ans a connu quelques pépins physiques lors de l’exercice précédent (25 matches disputés). Et sa sortie sur blessure lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-2) le 8 mars dernier avait mis fin prématurément à sa première saison chez les Rouge & Bleu.

À voir aussi : Les News PSG du jour : Une quatrième recrue, nouvelles déclarations polémiques de Mbappé, l’état de Rico s’améliore

Des bonnes sensations pour Nordi Mukiele

Opéré en Finlande à la mi-avril afin de résorber une lésion haute des ischio-jambiers, l’ancien du RB Leipzig profite actuellement des nouvelles installations à Poissy pour poursuivre sa rééducation. « Pour ce type d’opération, qui doit empêcher toute forme de rechute, les spécialistes chiffrent la durée d’indisponibilité à plusieurs mois (jusqu’à six mois dans certains cas) », rapporte L’Equipe. Et actuellement, Nordi Mukiele suit sa rééducation sans contretemps. « Il a commencé à recourir et a de bonnes sensations de reprise. » Mais il faudra encore se montrer patient avant de revoir l’ancien Montpelliérain fouler une pelouse. En effet, le staff médical planifierait un retour à la compétition début septembre pour Nordi Mukiele. Il manquera donc le début du championnat, qui débutera le 13 août avec la réception du FC Lorient.