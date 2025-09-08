Une réunion à venir entre la FFF et le PSG autour des blessures ?

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le PSG a exigé un nouveau protocole de coordination médico-sportive à la FFF. Une réunion pourrait prochainement avoir lieu à ce sujet entre les deux entités.

Le PSG a eu une saison 2024-2025 à rallonge, elle qui s’est terminé le 13 juillet dernier. Il a repris le chemin des terrains pour l’exercice 2025-2026 seulement un mois après. Ses joueurs n’ont eu que trois semaines de coupure et une semaine d’entraînement complète avant d’affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Après quatre matches, la première trêve internationale de la saison 2025-2026 a pris place. Cette dernière concerne seize joueurs du PSG. Touché à l’ischion-jambier de la cuisse gauche contre Toulouse, Ousmane Dembélé a quand même rejoint l’équipe de France. Le club de la capitale avait envoyé une lettre à la FFF afin d’alerter sur l’état de santé de certains de ses joueurs pour ne pas les faire jouer pour potentiellement aggraver leurs blessures.

A voir aussi : Le PSG en colère contre Deschamps et sa gestion de Dembélé

Le PSG ne veut pas rentrer en conflit avec la Fédération

Contre l’Ukraine, alors qu’il n’avait qu’un entraînement collectif avec les Bleus, Ousmane Dembélé est entré à la mi-temps en remplacement de Désiré Doué, touché au mollet. Le numéro 10 du PSG s’est également blessé, à la cuisse droite cette fois-ci. Il sera absent entre six et huit semaines. Un choix de le faire jouer qui a ulcéré le PSG, qui a posté un communiqué pour exiger un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre le club et la FFF. Le Parisien explique qu’en creux, il faut y voir une rupture avec le staff tricolore, tout particulièrement le médical incarné par Franck Le Gall, alors qu’au sein du PSG, on rappelait ces dernières heures ne pas vouloir rentrer en conflit avec la Fédération, ni même avec Didier Deschamps. « Si Dembélé est d’ores et déjà forfait pour le rassemblement d’octobre, ce n’est pas encore le cas de Doué, qui peut toujours espérer être rétabli le mois prochain. Cependant, difficile de croire que les dirigeants parisiens le laisseront rejoindre la sélection pour les matchs France-Azerbaïdjan et Islande-France les 10 et 13 octobre, sans poser le moindre souci, au regard de ce qui vient de se passer et de la charge toujours plus importante du calendrier. »

le PSG n’a cessé de renforcer sa cellule performance et son service médical

Le Parisien indique que depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG n’a cessé de renforcer sa cellule performance et son service médical pour offrir à l’entraîneur un suivi optimal et moderne sur la santé de ses joueurs. L’initiative du PSG pourrait bien donner des idées à d’autres. N’oublions pas, quand même, que Rayan Cherki et William Saliba ont été logiquement exemptés de rassemblement sans avoir à venir faire constater leur blessure à Clairefontaine, après des échanges constructifs avec leurs clubs respectifs, avance le quotidien francilien. Une rencontre à tête reposée entre la FFF et le PSG pourrait permettre d’aplanir les choses à l’issue du rassemblement. Pas sûr, en revanche, que Didier Deschamps soit très favorable à l’idée de changer les méthodes de travail de son staff médical, avec lequel il est monté sur le toit du monde en Russie en 2018, conclut Le Parisien.